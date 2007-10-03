В Херсонской области пятеро отдыхающих отравились грибами

В г. Новая Каховка Херсонской области пятеро жителей Мариуполя, находившиеся на отдыхе на турбазе «Находка», отравились грибами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, в 21.50 в реанимационное отделение Новокаховской городской больницы в тяжелом состоянии с признаками отравления попали пятеро граждан, жителей г. Мариуполь. По предварительным данным, потерпевшие накануне вечером употребляли грибы.

На 6 часов утра состояние здоровья пострадавших стабильно тяжелое. Обстоятельства отравления устанавливаются.