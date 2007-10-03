Уволен начальник ГУ здравоохранения Киевщины

Во вторник глава Киевской областной администрации Вера Ульянченко сообщила об увольнении начальника главного управления здравоохранения Игоря Басистюка за "неэффективное исполнение своих обязанностей". Депутаты облсовета предлагали уволить также заместителя губернатора по социальным и гуманитарным вопросам Валерия Кондрука, однако ограничились отстранением его от курирования сферы медицины в области.

Вчера, 2 октября, состоялось очередное заседание 13-й сессии Киевского областного совета. В повестку дня было внесено более двадцати вопросов, однако все внимание депутатов было сосредоточено на медицине. Такой интерес объясняется заявлением Веры Ульянченко об увольнении 1 октября начальника главного управления здравоохранения Игоря Басистюка. По словам губернатора, причиной его увольнения стало "неэффективное исполнение служебных обязанностей".

Решение главы обладминистрации депутаты восприняли чуть ли не аплодисментами. "Мы добивались этого уже около года! Он довел отрасль до ручки! Лекарства для людей не закупаются, деньги уходят не по целевому назначению,– объяснил представитель фракции "Нашей Украины" Владимир Федосеев.– Из 22 млн на бесплатные медикаменты для чернобыльцев на сегодняшний день освоено только два". Господин Басистюк на заседании не присутствовал, поэтому на все вопросы отвечать пришлось заместителю губернатора по социальным и гуманитарным вопросам Валентину Кондруку, вопрос об увольнении которого также стоял на повестке дня.

Ответы господина Кондрука сводились к тому, что "проблем, конечно, хватает, и за такие короткие сроки решить их невозможно", что вызывало еще большее негодование его коллег. "Нечего нам тут политику разводить. Ты конкретно скажи, когда в районных больницах появится хотя бы вата", – возмущался, размахивая руками, один из депутатов.

Глава обладминистрации попыталась выручить своего заместителя. Попросив слово, Вера Ульянченко сказала, что "с этого момента лично займется ситуацией со здравоохранением в области". При этом она добавила, что уже ведет переговоры с главврачами нескольких районных больниц по поводу замещения должности главы управления здравоохранения, однако не стала называть имена. В помощь губернатору и будущему начальнику управления депутаты решили создать очередную рабочую группу. Валентина Кондрука отстранили от курирования вопросов медицины, оставив в его ведении только социальные и гуманитарные проблемы области.

Связаться с Игорем Басистюком вчера не удалось – телефонная линия его приемной в течение всего дня была занята. Однако по данным, он написал заявление об увольнении по собственному желанию и числится теперь в резервном фонде администрации.

Обозреватель