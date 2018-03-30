Рейдеры захватывают украинскую фармацию

О рейдерстве слышим чуть ли не ежедневно. Где-то захватили завод, где-то институт, в последнее время и больницами, которые расположены в элитных местах, не гнушаются... Законы Украины позволяют. Народ привык, давно этим делам не удивляется. Но есть среди рейдеров особенные "романтики" - для них чужой заводик своровать уже не актуально. Сейчас под прицелом - вся фармацевтическая отрасль Украины. Сладкая рейдерская мечта на миллиард, которая очень скоро может стать реальностью. Нужно быть отчаянно помешанным, скажете вы. А почему бы и нет, когда украинские суды и правоохранительные органы с готовностью будут выполнять любое рейдерский заказ - этого от них требуют украинские законы. Недавно Ассоциация фармацевтических работников Украины обнародовала открытое письмо к руководителям государства и СМИ. Директора ведущих украинских фармацевтических предприятий заявляют, что на самые мощные и самые прибыльные фармацевтические заводы Украины осуществляются рейдерские атаки. Это - лакомый кусок. Фармзаводы производят свыше 80 процентов всех отечественных лекарств, экспортируют свою продукцию во многие страны мира. Все эти производства работают по международным стандартам, установленным в Евросоюзе, имеют сертификаты на соответствие производства стандартам ЕС и ВООЗ, в отличие от других 160 фармацевтических фирм Украины. Кто за этим стоит, конечно же, неизвестно. Однако, поговаривают, что прибрать к рукам прибыльную отрасль, хотят люди с миллиардными состояниями. Первым в рейдерской осаде оказался наибольший производитель лекарств в Украине - фармацевтическая фабрика "Дарница". На протяжении последних недель фабрика поддавалась нескольким атакам рейдеров. Страдает производство - в настоящее время нарушены товарные и финансовые потоки, под угрозой срыва выполнение важных программ, в частности, по борьбе с диабетом и туберкулезом. Днями у ворот "Дарницы" видели грузовики с песком. Итальянцы, которые, привезли оборудование, были просто поражены, да так и не смогли попасть на территорию фирмы. В который раз непоправимо страдает на международном рынке репутация Украины. Обращение к наивысшим лицам государства и Генпрокуратуре ничего не дает. Напротив, возбуждено уголовное дело за не выполнение руководством фармзавода поддельного судебного решения! "Дарница" круглосуточно в состоянии боевой готовности. А своей очереди ожидают следующие жертвы в списке рейдеров - Борщаговский химико-фармацевтический завод, ЗАО "Фармак" и корпорация "Артериум" (ВАТТ "Киевмедпрепарат" и "Галичфарм"). Корреспондент УНИАН обратился с просьбой к генеральному директору ЗАО НВЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" Людмиле Безпалько прокомментировать ситуацию:

Людмила Васильевна, Ваше предприятие атакуют за схемой похожей на "дарницкую"?

Нет, схема другая. Есть попытка скупки акций предприятия. Например, определенные "инвестиционные компании" пытаются незаконно завладеть акциями. В отличие от открытых акционерных предприятий - "Фармака" и "Артериума" - мы закрытое предприятие, поэтому скупка ведется в обход законов и положению внутренних уставных документов. Потому, если "Фармак" берут психологическим давлением - запугивают людей ночными звонками, шантажируют, предлагают определенные условия выкупа, то нашим людям предлагают подарить акции. Конечно, это противоречит правам самого общества и его акционерам. Пока у нас нет информации, что, хотя бы один акционер принял предложения рейдеров. Но письма получили практически все. Откуда адреса - неизвестно.

Рейдерские атаки на ведущие фармпредприятия происходят одновременно. Это спланированная акция? Думаю, что да. Начали с Дарницы – самого крупного игрока на рынке, мощнейшего украинского предприятия. На очереди мы - "Борщаговка". Бесспорно, рейдерская атака начинается с плана. Есть понятие "трепетания жертвы". Рейдер программирует действия жертвы. Анализируют, куда может жаловаться жертва, кого может поднять на свою защиту. И на всех этапах страхуются взятками или чем-нибудь другим, чтобы решение не прошло. Куда бы, потерпевший не обращался, вокруг него - вакуум, никакой реакции, потому что за бездеятельность заплачено. Когда планировалось нападение на фармацевтическую отрасль, я думаю, по меньшей мере, полгода вкладывались средства в это преступное дело.

Известно ли Вам, кто за этим стоит - украинские или зарубежные граждане?

Этого никто не может знать. Однако с определенностью можно сказать, что это люди, которые точно ничего в своей жизни не создавали. Идеология этих ребят - почему богатые предприятия в Украине должны принадлежать обычным людям, хоть бы они его и создавали, мы хотим это, и точка. К тому же, наша отрасль стоит на пороге инвестиций. Уже скоро "подойдут" инвесторы и за эти предприятия будут давать приличные деньги. Работники фабрики, которые являются акционерами, смогли бы выгодно продать свои акции или получать хорошие дивиденды.

Правда у нас есть и другая версия. С 2009 года, за постановлением Кабмина, все лекарства должны выпускаться при условии производства GMP - надлежащей производственной практикой. Сегодня лишь 5 предприятий в Украине имеют сертификат качества (все они входят в Ассоциацию фармацевтических производителей Украины, цель которой производство лекарств на уровне высоких мировых стандартов). Другие 160 фармпредприятий его не имеют. Они не присоединились к ассоциации, не хотят работать по европейским стандартам, потому что это требует огромных капиталовложений в производство, да и времени уже почти не осталось. Например, Борщаговка шла к получению сертификата 10 лет, вкладывая достаточно большие средства в переоборудование. Сертификат GMP - это не награда, это - состояние работы предприятия. Раз в году к нам приезжают европейские аудиторы. Они работают чисто и прозрачно. И, понятно, не знают, что такое взятки за оценку качества производства лекарств.

Нам известно, о достаточно мощном лобби украинских производителей лекарств, которые не собираются работать по европейским стандартам (1 января 2009 года большинство из них прекратят свое существование, у них просто изымут лицензии на производство лекарств). Это - элементарное противодействие европейским стандартам. Эти предположения и тревога есть и у Европейской ассоциации бизнеса.

Вы находитесь в состоянии ожидания. Принимаете какие-то предупредительные меры?

Чтобы предотвращать опасность, нужно знать, откуда ожидать опасность. А действие рейдеров почти никогда нельзя предусмотреть, потому что их действия основываются на беззаконии - на поддельных документах, незаконных судебных решениях. Нельзя противодействовать, просто что-то допуская. Мы внимательно наблюдаем, как атакуют "Дарницу". И, наверняка, не знаем, какими средствами будут атаковать нас. Однако, для нас это - знакомая ситуация. В 2000 мы все это уже пережили. Хотя в Украине еще не знали слова "рейдерство". Но против нас был задействован весь рейдерський арсенал - от возбуждения многих уголовных дел до запугиваниям физической расправой. Тогда нам помог Президент Кучма. Он взял под личный контроль наши проблемы, и Борщаговку спасли от преступного посягательства.

Если принимаются соответствующие судебные решения, сама законодательная база страны толкает, нечистых делков, на рейдерство...

Не так законодательная база, как сама политическая ситуация в Украине. В цивилизованной стране невозможны подобные решения судов и способы их выполнения. У нас решения могут приниматься задним числом или сегодня на завтра. Всем известно, что суды у нас очень любят "тянуть волынку", но это не касается рейдерских решений. Здесь все принимается просто мгновенно. Решения требуют сверхбыстрого выполнения, при чем с привлечением определенных силовых структур. У нас такого не было, и надеемся, что не будет. Мы уверены в своей правоте, но не исключаем, что суд может вынести какое-то абсурдное решение. Как в случае с Дарницей - была попытка перевести их реестр в Днепропетровск. Впоследствии объявили, что решение фиктивно.

По показаниям работников СБУ и прокуратуры, действия рейдеров не нарушают законов. Их действия - на грани закона. Когда рейдер обращается к исполнительной власти с судебным решением, она должна его выполнить. Хотя, и на нашем предприятии такое было, когда мы месяцами ожидали, чтобы судебный исполнитель пошел к должнику. А при рейдерских атаках делается все со скоростью света. И они действуют в правовом поле. В случае с Дарницей был использован поддельный документ, и исполнительная служба четко и мобильно начала выполнять абсолютно сфальсифицированное решение. Она имеет право привлекать и силовые органы. Таким образом, появляется ОМОН, Беркут. Они имеют право силой забрать печать, устав, всех выгнать и посадить нового директора, если в судебном решении будет такой пункт. За день можно "нашлепать" договоров и обанкротить предприятие. Это парадокс - исполнительная власть не может не выполнить решения суда, потому что за это предусмотрена криминальная ответственность. Даже если документ - подделка. Представители исполнительной власти - не криминалисты и не могут определить оригинальность документа. Это - нездоровый механизм.

А если предприятие работает "нечисто" и есть подо что подкопаться, рейдерам работать легче?

Если это так, для проверки есть специальные контролирующие органы. Они должны проверять и, при необходимости, возбуждать уголовные дела - это цивилизованный способ. Рейдеры работают по-другому. Их цель создать видимость нарушения. Добиться решения в суде о тех или иных "нечистых" действиях. Но не для того, чтобы устранить эти нарушения, а чтобы отстранить от руководства владельцев акций, перехватить на себя все рычаги управления.

А если рейдерская атака не удалась?

Тогда рейдеры могут распродать активы. Если же удается, то рейдерская атака обычно заканчивается перепродажей предприятия заказчику. В юриспруденции есть такое понятие "добросовестный приобретатель" - ему продают предприятие после рейдерских атак. Действия рейдеров можно обжаловать, а к "добросовестному приобретателю" претензий не может быть.

Директора мощнейших фармзаводов страны обратились с письмом к наивысшим инстанциям государства с просьбой о помощи. Была реакция, от кого-либо?

Есть одно письмо из Генеральной прокуратуры. От правительства - ни одного ответа. Вероятно, те, кто планировал поглощение украинской фармации, не случайно время выбрали - сложный избирательный период.

У Вас остались надежды на то, что вас услышат?

Я надеюсь, демократия в нашей стране будет развиваться и в дальнейшем. Потому мы и обращаемся к общественности Украины. Во-первых, эти действия незаконные. Рейдерские атаки - всегда незаконные, купленные за деньги, потому что сопровождаются кулачными боями, силовыми захватами. Это - как пауки в темноте плетут свою паутину. Когда же освещаешь - все видят их дела. Потому мы обнародовали наше обращение. Но видно те ребята не стыдливые.

В России прекратили рейдерство криминальной ответственностью судей, других должностных лиц. У нас пока нет ни одного случая притягивания судьи к ответственности. Недавно Президент Ющенко рассказывал о судье, который незаконно отсудил сотни гектаров у людей. Однако ни одного сообщения о том, что этот человек отстранен от должности или у нее забрали лицензию, нет. А ведь о нем же Президент вспоминает и ничего...

Если бы могли только работать, а разгребать эту грязь, я не знаю, какими были бы уже эти заводы.

Наталия Максименко