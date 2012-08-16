С 2013 года вступит в силу закон про экстренную медпомощь

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «Об экстренной медицинской помощи».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом определено, что бригада экстренной медицинской помощи - это обеспеченная специализированным санитарным транспортом мобильная структурно-функциональная единица, которая в круглосуточном режиме оказывает экстренную медицинскую помощь на месте происшествия или во время перевозки человека в неотложном состоянии в заведение здравоохранения. Вызов ее осуществляется по номеру 103 или 112.

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, соответствующие счета в органах казначейства и банках, печать и бланк со своим наименованием. Центр обеспечивает, в частности, прием вызовов экстренной медицинской помощи; формирование, обработку и передачу информации о вызовах экстренной медицинской помощи; координацию действий бригад экстренной медицинской помощи и заведений здравоохранения по предоставлению экстренной медицинской помощи.

Законом предусмотрено, что отделение экстренной медпомощи является структурным подразделением многопрофильной больницы интенсивного лечения, в котором в круглосуточном режиме обеспечивается предоставление экстренной медицинской помощи пациентам, доставленным бригадами экстренной медицинской помощи или другими лицами, а также пациентам, которые обратились за предоставлением такой помощи или другой неотложной медицинской помощи лично.

В законе отмечается, что медицинские работники системы экстренной медицинской помощи имеют право на повышенные должностные оклады, надбавки за особый характер работы, за особые условия работы, доплаты за научную степень, за почетные звания, а также за выслугу лет, в зависимости от стажа работы в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения, другие надбавки и доплаты, премии и вознаграждения, размер и порядок установления которых определяется Кабинетом министров Украины. Также они имеют право на материальную помощь для оздоровления во время ежегодного отпуска в размере одного должностного оклада и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере одного должностного оклада, которые устанавливаются в порядке, определенном Кабинетом министров Украины; бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением.

В соответствии с законом, лицами, которые обязаны оказывать первую доврачебную помощь человеку в неотложном состоянии, являются: спасатели аварийно-спасательных служб, работники государственной пожарной охраны, работники органов и подразделений милиции, фармацевтические работники, водители автомобильных транспортных средств, проводники пассажирских вагонов, бортпроводники и другие лица, которые не имеют медицинского образования, но по своим профессиональным или служебным обязанностям должны владеть практическими навыками предоставления такой помощи.

Законом также предусматривается, что в случае угрозы жизни человека, который находится в неотложном состоянии, медицинские работники и другие граждане имеют право использовать любое имеющееся транспортное средство для проезда к месту пребывания такого человека с целью предоставления ему неотложной медицинской помощи или перевозки его в ближайшее заведение здравоохранения, в котором этому человеку может быть предоставлена соответствующая медицинская помощь.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 5 июля.