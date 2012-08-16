Украина, Россия и Беларусь будут вместе бороться с АЧС

Ветеринарные службы Украины, России и Беларуси намерены совместно бороться с распространением африканской чумы свиней (АЧС).

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, такая договоренность была достигнута в ходе встречи руководителей служб в Киеве в субботу, 11 августа.

Встреча состоялась по инициативе украинской стороны, обеспокоенной локальной вспышкой африканской чумы на своей территории и обострением эпизоотической ситуации по этому заболеванию в России. «Несмотря на то, что вспышка заболевания на территории Запорожской области Украины была подавлена быстро и эффективно, угроза распространения заболевания с территории России на территорию Украины и Беларуси остается весьма высокой», - отмечается в сообщении.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Евгений Непоклонов отметил, что грамотно проведенная украинской ветеринарной службой регионализация заболевания и введенные ею ограничительные меры по вывозу продукции из зараженного региона позволили Россельхознадзору не предпринимать дополнительных оградительных мер в отношении продукции украинского свиноводства.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк отметил, что сложившаяся в последнее десятилетие в России система ветеринарных служб не смогла создать условия для эффективной борьбы с такими опасными эпизоотиями, как африканская чума свиней. По его мнению, для обеспечения эпизоотической безопасности региона, включающего европейскую часть России, Украину и Беларусь, необходима система совместных согласованных и хорошо скоординированных профессионально обоснованных мер. В этой связи украинская сторона считает необходимым незамедлительно провести встречу на уровне заместителей руководителей глав правительств Украины, России и Белоруссии с участием министров сельского хозяйства этих стран для обсуждения совместных действий по борьбе с африканской чумой свиней.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в с. Камышеватка Запорожской области в личном хозяйстве был выявлен падеж свиней. В результате исследования установлено, что животные погибли от вируса АЧС. Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области.

В регионе установлен карантин, который продлится 40 дней. В этот период будет осуществляться постоянный мониторинг ситуации не только в 10-километровой, но и в 150-километровой зоне наблюдения.

Правительство выделило 483,322 тыс. грн для возмещения убытков за изъятых на убой свиней для ликвидации АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.