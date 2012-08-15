Фонд Рината Ахметова подарил Хмельницкому онкодиспансеру современный компьютерный томограф

Сегодня в Хмельницком областном онкологическом диспансере состоялся запуск современного компьютерного томографа для диагностики и планирования качественной лучевой терапии.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова «Развитие Украины», диспансер оснащен современным оборудованием в рамках проекта фонда Р.Ахметова «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний», направленного на обеспечение развития онкологической службы Украины. Стоимость аппарата составляет 5,6 млн грн.

Как отметили в фонде «Развитие Украины» компьютерный томограф обеспечивает высококачественное изображение при существенном снижении рентгеновского облучения. Высокая клиническая производительность сканера позволяет за смену обследовать от 15 до 17 пациентов.

С помощью аппарата врачи смогут проводить планирование для лучевой терапии, делать диагностические обследования всего тела, сканировать легкие в режиме синхронизации с

дыханием и проводить полный комплекс диагностического обследования. Система позволяет проводить сканирование пациента во многих положениях, в т.ч. и с использованием средств фиксации для головы, туловища и конечностей.

Как заявил на церемонии презентации томографа председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий Ядуха, одним из приоритетов работы областной власти является поддержка и

решение проблем медицинской отрасли области.

«За последние два года более 50 млн. было направлено на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений Хмельницкого. Возобновлено строительство и реконструирован ряд лечебно-профилактических учреждений. Мы рады констатировать, что в области развивается и государственно-частное партнерство.

Мы стали ближе к мировым стандартам оказания медицинской помощи онкологическим больным области. Благодаря фонду Рината Ахметова «Развитие Украины», установлен компьютерный томограф одного из лучших мировых производителей,» - отметили В.Ядуха.

В свою очередь руководитель проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» фонда Р.Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк подчеркнула, что реализацию проекта выделены 315 млн грн, из них более 80 млн грн направлены ??на усиление лечебной и диагностической базы восьми областей Западной Украины.

«Ринат Ахметов инициировал проект «Рак излечим», который направлен на оснащение онкологической службы современным высокотехнологичным оборудованием. Сегодня мы увидели, как работает новый современный компьютерный томограф, который позволяет проводить качественные диагностические обследования всего тела, в частности, диагностировать первичные опухоли, уточнять стадию, оценивать эффективность лечения и многое другое. Передавая оборудование государственным медицинским учреждениям, мы акцентируем на том, что государство должно обеспечить доступность диагностики на нем для каждого пациента. Именно максимальная польза для людей является конечной целью всех проектов фонда,» - сказала В.Мыколаюк.

В фонде Р.Ахметова также подчеркнули, что 17 августа этого года также в рамках проекта фонда «Рак излечим» будет введен в эксплуатацию томограф в Ивано-Франковской области. Это 5-й специализированный компьютерный томограф, который будет работать в онкологической службе Западной Украины.

Всего для радиологической службы западноукраинских областей фондом Р.Ахметова поставлено диагностическое и лечебное оборудование на сумму свыше 55,5 млн грн.