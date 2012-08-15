Экстренная служба медпомощи будет централизирована

Подписанный Президентом Украины Виктором Януковичем закон «Об экстренной медицинской помощи» предусматривает централизацию управления и финансирования экстренной медицинской помощи на областных уровнях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом во время брифинга сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

«Это даст возможность создавать единые центры экстренной медицинской помощи в рамках региона», - сказала И.Акимова.

Централизация управления экстренной медицинской помощью на областных уровнях, отметила она, позволит постепенно решать проблемы со скоростью прибытия кареты скорой помощи к пациентам.

И.Акимова отметила, что закон предусматривает создание единых центров экстренной медицинской помощи на основе существующих центров медицины катастроф.

По словам первого заместителя главы АП, данный закон также даст возможность создания единой диспетчерской экстренной медицинской помощи. «Он предусматривает будущую интеграцию в общегосударственную систему вызова экстренной помощи по номеру 112. Скорую помощь можно будет вызывать как по номеру 112, когда система заработает по всей Украине, так и по номеру 103», - сообщила И.Акимова.

Важным в данном законе является, по мнению И.Акимовой, четкое распределение направлений ответственности всех участников процесса предоставления медицинской помощи. «Данный закон определяет формат системы скорой медицинской помощи. Он прописывает, что в саму систему входят бригады скорой помощи, центральная диспетчерская и приемное отделение больницы, а также вводит в обязательном порядке в приемное отделение медзаведения врача, который занимается неотложными состояниями», - отметила первый заместитель главы АПУ.

И.Акимова обратила внимание на нормы закона, которые определяют обязанность как обычных граждан, так и медиков оказывать неотложную медицинскую помощь. «Данный закон обязывает оказывать доврачебную помощь спасателей аварийных служб, пожарной охраны, работников разных подразделений милиции, фармацевтических работников, проводников пассажирских вагонов, бортпроводников и тому подобное», - сказала она.

По словам И.Акимовой, если скорая помощь доставляет пациента в больницу, но его состояние ухудшается, то, в соответствии с законом, ближайшая больница, независимо от формы собственности, обязана принять пациента и оказать ему необходимую помощь.

«Закон об экстренной медицинской помощи создает законодательную базу для развития нового подхода к системе организации экстренной помощи по всей стране», - отметила первый заместитель главы Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 июля приняла закон «Об экстренной медицинской помощи».

14 августа Президент подписал закон.

Документ вступает в силу с 1 января 2013 года.