Украине нужен новый стандарт качества питьевой воды - Клюев

Правительство должно разработать новый санитарный стандарт контроля качества питьевой воды.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя планы правительства по модернизации систем водоснабжения, сообщили УНИАН в СНБО.

А.Клюев отметил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует контролировать качество питьевой воды по 95 компонентам. По его словам, в США такой контроль осуществляется по 102 компонентам, тогда как в Украине - лишь по 29. “Их количество должно быть увеличено”, - добавил он. При этом А.Клюев отметил, что уже сейчас большинство отечественных производителей бутилированной воды равняются на европейские стандарты.

Секретарь СНБО напомнил, что в прошлом году была кардинально обновлена государственная целевая программа «Питьевая вода Украины», которая теперь является генеральным планом модернизации отрасли. Он отметил, что действие программы рассчитано до 2020 года с общим бюджетом в 9,5 млрд грн и предусматривает обеспечение “качественной водой 24 часа в сутки”.

Среди основных направлений работы А.Клюев назвал упорядочение зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на 2234 водозаборах, строительство и реконструкцию нескольких сотен новых водозаборных сооружений с применением новейших технологий и оборудования; введение в действие 20 тыс. установок доочищения питьевой воды и пунктов ее розлива. Он отметил, что предусмотрено оборудование более 350 лабораторий контроля качества воды и очистки сточных вод современным контрольно-аналитическим оборудованием.

А.Клюев сообщил, что в 2011 и 2012 годах государство финансирует мероприятия программы в полном объеме. По его словам, в частности, в Днепропетровской области реконструировали 24 быстрых безнапорных фильтров коммунального предприятия «Аульский водопровод», а в Хмельницкой области уже проложено почти 7 километров нового 20-километрового магистрального водопровода.

Секретарь СНБО отметил, что до последнего времени жители почти 1200 населенных пунктов Украины (в 15 областях) частично или полностью потребляют привозную воду. По его словам, лишь 25% сельских населенных пунктов Украины и 83% городских обеспечены централизованным водоснабжением. При этом он добавил, что “в последние десятилетия постоянно ухудшается и качество обеспечения водой жителей городов с централизованным водоснабжением”, поскольку изношенность водопроводных коммуникаций на сегодняшний день оценивается в 55%, а также большинство речных бассейнов Украины уже в той или иной степени загрязнены.