Чернобыльцы смогут свободно выбирать санаторно-курортное заведение

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» относительно свободного выбора гражданами, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, санаторно-курортного заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины - представитель Президента в Кабинете министров Ирина Акимова.

Законом предусмотрено, что лицам, отнесенным к 1-й категории, предоставляется внеочередное ежегодное бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевок через безналичное перечисление санаторно-курортным заведениям, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, за предоставление услуг по санаторно-курортному лечению или получение по их желанию денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине.

Порядок предоставления ежегодной денежной помощи устанавливается центральным органом исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере трудовых отношений и социальной защиты населения.

Предельный объем ежегодной денежной помощи, ежегодный размер средней стоимости путевки в Украине и порядок выплаты денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине определяются Кабинетом министров.

Лицам, отнесенным ко 2-й категории, гарантируется не внеочередное, а первоочередное ежегодное бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками или путевками на отдых путем предоставления ежегодной денежной помощи.

В то же время, лицам, отнесенным к 3-й категории, гарантируется первоочередное ежегодное обеспечение льготной санаторно-курортной путевкой или путевкой на отдых путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевок через безналичное перечисление санаторно-курортным заведениям или заведениям отдыха, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, за предоставление услуг по санаторно-курортному лечению или отдыху или получение по их желанию денежной компенсации в размере 70% средней стоимости путевки в Украине.

Лицам, которые отнесены к 4-й категории, гарантируется первоочередное обеспечение такими путевками или получение по их желанию денежной компенсации в размере 50% средней стоимости путевки в Украине.

Также предусмотрено ежегодное бесплатное обеспечение потерпевших детей путевками на оздоровление сроком до двух месяцев путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевки через безналичное перечисление заведениям оздоровления, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, за предоставление услуг по оздоровлению.

Потерпевшие дети в возрасте до 10 лет вместе с одним из родителей или лицом, которое их заменяет, при условии, что такое лицо принадлежит к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, обеспечиваются путевками на оздоровление путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевки через безналичное перечисление заведениям оздоровления, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, за предоставление услуг по оздоровлению или получение денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине.

При этом в случае недостаточной длительности ежегодного отпуска одному из родителей, лицу, которое их заменяет, или лицу, которое присматривает за потерпевшей ребенком, предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной платы.