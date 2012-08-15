Табачник заявляет об уменьшении очередей в детсады

Министр образования и науки и молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник заявил об уменьшении очередей в детские сады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время брифинга в Кабинете Министров Украины.

Д.Табачник сообщил, что в Украине за первое полугодие 2012 года открылось еще 117 дошкольных учебных заведений.

«В общей сложности за 2,5 года работы правительства у нас мест в детских садах стало больше на 200 тысяч», - сказал Д.Табачник и добавил, что очередь в детские сады уменьшилась от 135 до 80 тысяч.

При этом он объяснил очередь в детские сады ростом демографической динамики.