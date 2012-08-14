Кому нельзя кушать дыню

Открылся дынный сезон. Желтыми благоухающими дынями прилавки просто завалены. Но вместе с тем участились и случаи пищевых отравлений. И вовсе не потому, что с дынями что-то не так. Все дело в том, что многие просто не умеют правильно есть дыню.

Из-за того, что в дыне масса клетчатки, она считается тяжелым продуктом, и употреблять ее нужно между основными приемами пищи (за 2 часа или спустя 2 часа после еды), иначе будет ощущение тяжести в желудке. Если смешать дыню с алкоголем, вы гарантировано получите длительное послабление стула. По этой же причине ее нельзя запивать холодной водой и особенно кислым молоком, кефиром и йогуртом.

Дыня противопоказана кормящим матерям (может вызвать у малыша тяжелые расстройства пищеварения), при сахарном диабете, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Ну и, конечно же, не стоит усугублять дыней ситуацию при кишечных расстройствах.