В Украине внедрен проект по укреплению Службы крови

В Украине начата реализация проекта «Поддержка Министерством здравоохранения мониторинга и оценки, эпидемиологического надзора, безопасности донорской крови и лабораторной сети в Украине в рамках Президентского плана безотлагательных мероприятий по противодействию СПИДу (PEPFAR)».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, проект имеет целью реализацию ряда задач по трем направлениям: укрепление мощностей национальной службы крови, улучшение механизмов мониторинга и оценка ситуации относительно ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине, а также улучшение функционирования референс-лабораторий.

В Минздраве отметили, что реализация этой инициативы стала возможной в результате переговоров между Украины и представительством Центра контроля над инфекционными болезнями США (центр СDC). Решение о выделении гранта было принято в центре СDC в 2010 году в рамках Соглашения между правительствами Украины и США «Рамочное партнерство по противодействию ВИЧ/СПИД на период до 2015 года включительно».

Среди основных целей соглашения – укрепление Национальной службы крови путем совершенствования инфраструктуры, кадрового потенциала и законодательной базы. В восточной, центральной и западной Украине планируется создать три профильных центра передового опыта с современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Кроме того, планируется усовершенствовать на национальном уровне механизм мониторинга и оценки ситуации относительно ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине, укрепить мощности национальной и региональных референс-лабораторий. В частности, предусматривается развитие мощностей Центра мониторинга и оценки «Украинский центр профилактики и борьбы со СПИДом Минздрава Украины, который отвечает за деятельность 27 региональных центров Украины.

За время реализации проекта также будут осуществлены специальные мероприятия по улучшению контроля над распространением ВИЧ-инфекции, усовершенствован сбор данных от других служб (противотуберкулезная, дерматологическая, акушерско-гинекологическая, педиатрическая, пенитенциарная и другие), проанализирована информация, полученная из этих источников. Первичная оценка возможностей и потребностей национального и региональных центров будет проведена украинскими и международными экспертами при содействии Центра США по контролю и профилактике заболеваний, Глобальной программы по вопросам СПИДа.

Также ожидается привести в соответствие с международными стандартами отчетные и учетные формы, которые используются по направлениям ВИЧ-инфекция/СПИД, внедрить необходимые установки и инструкции. Кроме того, будет создана интегрированная электронная база мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа и реестр больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом с соблюдением требований конфиденциальности и защиты персональных данных.

В Минздраве сообщили, что донором средств выступает Центр США по контролю и профилактике заболеваний, Глобальная программа по вопросам СПИД, бенефициаром – Минздрав Украины, исполнителем – Государственная служба Украины по вопросам противодействия ВИЧ/СПИД и другим социально опасным заболеваниям.

Реципиенты – Государственное учреждение «Украинский центр профилактики и борьбы со СПИДом» и областные станции переливания крови, которые будут выбраны на конкурсной основе.