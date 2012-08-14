Уровень жизни медиков должен расти - Янукович

Внедрение реформ в сфере здравоохранения должно обеспечить не только улучшение качества медицинского обслуживания, но и повышение уровня жизни медицинских работников.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время общения с журналистами в Севастополе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Он напомнил, что в последнее время была повышена заработная плата работникам сферы здравоохранения, а к концу года она возрастет почти на 30%.

В.Янукович заметил, что в некоторых регионах уже введена система начисления зарплаты, по которой ее размер зависит от качества и объема предоставленных услуг.

В то же время, отметил Президент, в будущем необходимо переходить к страховой медицине, которая, в свою очередь, позволит ускорить реформы и обеспечить достойную оплату труда медработников.

«Построим такую систему, при которой каждый работающий гарантированно будет получать современную медицинскую помощь. А люди пенсионного возраста, малообеспеченные будут пользоваться бюджетной поддержкой и получать медицинское обслуживание такого же качества», - сказал глава государства.