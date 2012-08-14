В Украине могут отменить тайну усыновления

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко инициирует внесение изменений в Семейный и Уголовный кодексы Украины относительно отмены тайны усыновления и введения опосредованного контроля над условиями проживания усыновленных детей с привлечением широкого круга специалистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

«По нашему убеждению, необходимо отменить тайну усыновления», - сказал Ю.Павленко.

По его словам, тайна усыновления является грузом, который Украина унаследовала от советской системы. Он заметил, что рано или поздно ребенок все равно узнает правду о своем усыновлении. При этом, заявил Ю.Павленко, анализ показывает, что чем позже ребенок об этом узнает, тем более непредсказуемыми являются его последующие действия.

На сегодняшний день тайна усыновления предусмотрена Семейным кодексом Украины. В частности, человек имеет право на тайну состояния на учете желающих усыновить ребенка, поиска ребенка для усыновления, подачи заявления об усыновлении и его рассмотрения, решения суда об усыновлении. Также усыновленный ребенок имеет право на тайну, в том числе и от него самого, факта его усыновления. По действующему законодательству, ребенок может получить информацию о своем усыновлении после достижения 14 лет. Лица, которым в связи с выполнением служебных обязанностей доступна информация относительно усыновления, обязаны не разглашать ее, в частности, тогда, когда усыновление для самого ребенка не является тайным. За разглашение тайны усыновления предусмотрена уголовная ответственность.

Уполномоченный Президента по правам ребенка считает, что наличие тайны усыновления не дает возможности ввести эффективный механизм контроля над условиями воспитания и проживания усыновленных детей.

По его мнению, тайна усыновления лишает должностных лиц возможности получить объективную информацию о том, как живет и развивается ребенок, даже тогда, когда ребенок знает о том, что он усыновлен. В частности, работники служб, которые проверяют условия проживания усыновленного ребенка, не имеют права общаться с соседями семьи, другими членами семьи, кроме названых отцов.

Ю.Павленко считает, что при таких условиях система контроля сводится к проверке условий проживания и к общению с ребенком и усыновителями.

По убеждению уполномоченного по правам ребенка, чтобы к минимуму свести риск нарушения прав усыновленного ребенка в семье, нужно не допускать попадания ребенка в семью, в которой родители не готовы к воспитанию ребенка, а также обеспечить эффективный контроль над условиями проживания усыновленного ребенка.

Для этого, считает Ю.Павленко, нужно отменить тайну усыновления и ввести опосредованный контроль над условиями жизни и развития ребенка со стороны всех должностных лиц, которые его окружают.