В Украине нужно развивать экстренную помощь - Янукович
Приоритет государства
Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость развития сферы экстренной медицинской помощи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время общения с представителями СМИ в Севастополе В.Янукович высказался за проведение серьезной работы по строительству автодорог местного значения для обеспечения быстрого передвижения и доступа автомобилей скорой помощи к отдаленным населенным пунктам.
По словам В.Януковича, обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью, независимо от местожительства, является одним из главных приоритетов государства.
Глава государства напомнил, что за два года с начала реформирования системы здравоохранения были построены и введены в строй шесть современных перинатальных центров. По его словам, уже сейчас наблюдается снижение показателей детской смертности и смертности матерей.
Однако, отметил В.Янукович, этого недостаточно. «Нам нужно расширять географию, и я думаю, что через несколько лет перинатальные центры будут построены и будут действовать в каждом регионе», - сказал глава государства.
Как отметил В.Янукович, необходимо продолжать строительство современных больниц и обеспечивать их современным медицинским оборудованием.
Президент подчеркнул, что эти вопросы постоянно находятся в поле зрения центральных органов власти.