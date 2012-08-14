В Украине нужно развивать экстренную помощь - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость развития сферы экстренной медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время общения с представителями СМИ в Севастополе В.Янукович высказался за проведение серьезной работы по строительству автодорог местного значения для обеспечения быстрого передвижения и доступа автомобилей скорой помощи к отдаленным населенным пунктам.

По словам В.Януковича, обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью, независимо от местожительства, является одним из главных приоритетов государства.

Глава государства напомнил, что за два года с начала реформирования системы здравоохранения были построены и введены в строй шесть современных перинатальных центров. По его словам, уже сейчас наблюдается снижение показателей детской смертности и смертности матерей.

Однако, отметил В.Янукович, этого недостаточно. «Нам нужно расширять географию, и я думаю, что через несколько лет перинатальные центры будут построены и будут действовать в каждом регионе», - сказал глава государства.

Как отметил В.Янукович, необходимо продолжать строительство современных больниц и обеспечивать их современным медицинским оборудованием.

Президент подчеркнул, что эти вопросы постоянно находятся в поле зрения центральных органов власти.