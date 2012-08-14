Янукович в Севастополе передал больнице томограф

Президент Украины Виктор Янукович в Севастополе ознакомился с ходом реконструкции хирургического корпуса городской больницы №1 им. Пирогова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.Янукович осмотрел помещения, в которых планируется разместить травмпункт, приемное отделение, центр микрохирургии глаза и административные службы.

Он обратил особое внимание на высокие темпы строительства на объекте и выразил убеждение, что в будущем больница будет оснащена самым лучшим оборудованием и станет современным центром медицинского обслуживания. «Такие маленькие победы – это гордость», - отметил Президент.

Он поблагодарил строителей, а также всех, кто приобщился к реконструкции хирургического корпуса.

В свою очередь, председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба проинформировал В.Януковича о состоянии выполнения работ и программы на ближайший период. В частности, он отметил, что в настоящее время на объекте завершено строительство четырехэтажного здания лечебного корпуса, выполнены отделочные работы, а также работы по застеклению и прокладке инженерных сетей, завершаются работы по монтажу лифтового и технологического оборудования, закуплена необходимая мебель. Также выполняются работы по благоустройству территории.

В.Янукович вручил руководству больницы сертификат на современный томограф, а глава Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба - ключи от семи автомобилей скорой помощи.

Севастопольская городская больница № 1 им. Н.Пирогова обслуживает более 100 тыс. человек, штатная численность медперсонала - более 2 тыс. человек, из них - около 400 врачей. В составе больницы функционируют 16 клинических отделений лечебно-диагностического профиля и 4 вспомогательные лечебно-диагностические отделения, 4 поликлиники и амбулатории семейной медицины.

На базе городской больницы № 1 предоставляется более 80% всей неотложной и специализированной хирургической помощи по городу Севастополю (нейрохирургия, травматология, урология, ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, микрохирургия глаза и тому подобное).

В сентябре прошлого года была начата реконструкция больницы. Проектная стоимость строительства – 66,23 млн грн.

Проектом предусмотрено строительство лечебного корпуса на 150 мест с возможностью проведения 15-20 операций в сутки.

Общая площадь здания – 8 тыс. 715 кв. метров.

В корпусе запланировано обустройство урологического отделения на 30 мест, офтальмологического отделения на 30 мест и отоларингологического отделения на 60 мест.