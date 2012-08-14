Сегодня у православных начался Успенский пост

Сегодня православные празднуют Медовый Спас или праздник Маковея, который в церковном календаре называется днем семи мучеников Маккавеев.

С этого дня у верующих начинается Успенский пост, который предшествует одному из наибольших религиозных праздников, - Успению Пресвятой Богородицы. Пост продлится две недели - с 14 по 28 августа.

Как и во время любого православного поста, в Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным развлечениям, не ссориться.

Согласно церковному уставу, в эти дни строгость трапезы такая же, как и в Великий пост, то есть исключаются мясные, молочные продукты и яйца, а рыба разрешается только в праздник Преображения Господня. Согласно некоторым монастырским уставам, предписывается:

в понедельники, среды и пятницы — сухоядение;

по вторникам и четвергам — варёная пища без масла;

по субботам и воскресениям допускаются растительное масло и вино;

в первый день поста, в праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня - 14 августа - по традиции совершается освящение мёда нового сбора, и с этого дня благословляется его употребление в пищу (поэтому праздник получил народное название Медовый Спас, и в этот день пекли медовые пряники, блины с маком и мёдом, пироги, булочки с маком);

в праздник Преображения Господня 19 августа можно употреблять рыбу, растительное масло и вино; начиная с этого дня разрешается употреблять виноград и яблоки нового урожая, которые освящают в этот день в церквях (поэтому в России праздник получил народное название Яблочный Спас );

); в праздник Успения Пресвятой Богородицы - 28 августа, если он приходится на среду или пятницу, разрешается рыба, а разговение переносится на следующий день; если приходится на другие дни недели, то поста нет.

Успенский пост издавна считался самым приятным и лёгким, потому что основу постного стола составляют молодой картофель, грибы и созревающие в эту пору овощи и фрукты.

В соответствии с источниками христианских богословов, сегодняшний праздник был установлен в Византии в 1164 году в честь победы императора Мануила (1143-1180) над иноверцами. В день этой победы перед битвой якобы чудесно заблестела - обновилась - икона Божьей Матери. Это день Животворящего Креста Господня.

В праздничные богослужения были введены обряды вынесения креста, хождения с ним по улицам и торжественного водоосвящения. Вспоминали также семь святых мучеников – братьев Маккавеев (Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл), а также мать их Соломонию (или Саломею) и их учителя Елеазара, которые пострадали за отказ принять язычество и в 166 году до н.э. приняли мученическую смерть. Традиционно 14 августа в церквях святят воду, цветы и мак. Воду, освященную на Маковия, в народе считают целебной и она ценится не меньше сретенской - считается чрезвычайно полезной. Медовый Спас совпадает во времени со вторым вырезанием сотов из ульев.

На праздник Медового Спаса святили и свежий мед и угощали им всю семью.