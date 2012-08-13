Львовщина: внедорожник сбил четырех девушек-подростков

Во Львовской области водитель внедорожника сбил четырех несовершеннолетних девушек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, авария произошла 11 августа поздно ночью на дороге Львов - Рава-Русская.

По предварительным данным, 35-летний водитель внедорожника «Нисан Кашкай», житель Львова, не выбрал безопасной скорости движения и наехал на пешеходов: трех 16-летних девушек и их 15-летную подругу.

Пострадавшие доставлены в больницу. Медики диагностировали у них сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения.