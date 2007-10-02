Искусственные ногти вредят здоровью

В последнее время все более популярной становится процедура наращивания ногтей. Однако стремление представительниц прекрасного пола иметь длинные коготки может привести к серьезному ухудшению здоровья. По мнению медицинских работников, искусственные ногти вызывают тяжелейшую аллергическую реакцию. Причем не только у людей, которым наращивают, но и у самих мастеров.

Для подтверждения своих слов медики провели обследование 55 женщин, возраст которых составлял от 20 до 70 лет. Причем одна половина из них профессионально занимается наращиванием ногтей, а другая половина те, кто регулярно проделывает эту процедуру. Все эти люди, так или иначе, соприкасаются с веществами, которые используются в этом косметическом процессе. Результат оказался неутешительным – практически у каждой женщины врачи обнаружили аллергию. Причем проявляется она в поражениях кожного покрова.

Главный раздражитель, который так пагубно влияет на человеческое здоровье – это полимерный препарат "метакрилат". Кстати, кроме косметологов метакрилат используют еще зубные врачи и ортопеды. Так что если при наращивании ногтей у вас появилась аллергия на этот препарат, процесс лечения зубов может стать, мягко сказать, неприятным. По мнению представителей в белых халатах, аллергия, появившись один раз, может напоминать о себе время от времени, а может вообще стать хроническим заболеванием.

Между прочим, сегодня метакрилат официально запрещен, однако его все равно используют. Правда официальный запрет был введен в США. Здесь его признали "ядовитым и повреждающим веществом, непригодным для использования в "ногтевом" сервисе". После длительных исследований ученые установили, что именно метакрилат вызывает паронихию (воспаление области вокруг ногтя) и онихолизис (отслоение ногтя). Такие состояния могли длиться много месяцев и приводили даже к невосстановимому повреждению матрицы ногтя.

Сегодня, при первых признаках любого проявления аллергии, врачи призывают навсегда отказаться от идеи демонстрировать окружающим искусственные ногти и сразу же обратиться к дерматологу. Однако, после курса лечения, которое назначит врач, полностью избавиться от недуга, к сожалению, не удастся.

Кстати, аллергия – не единственная "болячка", которая может возникнуть у представительниц прекрасного пола, стремящихся иметь длинные искусственные ногти. Полимерный состав создает так называемый "парниковый эффект" и тем самым создает благоприятные условия для роста грибка. Устранить его специальными средствами не получится, так как полимер не пропускает влаги. Еще страшнее может быть ситуация если у девушки уже имеется грибковая палочка. Между прочим, теоретически, говорят медицинские работники, в каждом салоне перед процедурой наращивания клиента должен обследовать врач и предупреждать о возможных последствиях. Еще лучше если наращивать ногти будет человек с медицинским образованием. На практике же все совсем иначе, квалифицированных специалистов в украинских салонах красоты можно посчитать на пальцах. В основном этим занимаются девушки, которые закончили трех- (а то и меньше) месячные курсы.

Поэтому, единственно верный способ избежать страшных заболеваний – это самому тщательно следить за своим здоровьем. А при любых даже малейших покраснениях обращаться лучше не к мастеру, а к врачу-специалисту.

Наращенные ногти представляют опасность и для окружающих. Речь идет в первую очередь о новорожденных. С этой целью ученые провели специальное исследование в нескольких роддомах. В результате оказалось, что источником различной инфекции у младенцев служили именно искусственные ногти медсестер. Оказалось, что микробы находили себе крайне благоприятные условия на руках у женщин с "красивыми ногтями".

utro.ua