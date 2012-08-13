Завтра - брифинг уполномоченного Президента по правам ребенка

Завтра в 11.00 начнется брифинг уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко на тему: «Совершенствование процедуры надзора за соблюдением прав детей в семейных формах воспитания. Отмена тайны усыновления».

Как сообщает пресс-служба Президента, также Ю.Павленко проинформирует об итогах своей деятельности за год в должности уполномоченного по правам ребенка.

Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента до 9.30 14 августа по тел.: 255-78-44, 096-298-12-34.