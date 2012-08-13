Во вторник в Украине будет прохладно и дождливо

В Киеве и области ночью и днем сильные ливни, грозы, местами град, шквалы 15-22 м/с. Температура ночью 12-14 градусов, днем 19-21. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с.

14 августа погоду будет определять активный циклон, перемещающийся с юго-востока на северо-запад Украины. Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, в большинстве областей нашей страны ожидаются сильные ливни, грозы, местами град, шквалы 15-22 м/с.

В северных областях ночью и днем сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-22 м/с. Температура ночью 11-14 градусов, днем похолодает до 17-24. Ветер северо-западный, юго-западный, 7-12 м/с.

В южных областях ночью и днем без существенных осадков. Температура ночью 13-18 градусов, днем 26-28. Ветер западный, юго-западный, 5-12 м/с. В восточных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 13-18, днем 25-29 градусов. Ветер юго-западный, 5-12 м/с.

В западных областях ночью и днем сильные ливни, грозы, местами град, шквалы, 15-22 м/с. Температура ночью снизится до 9-15 градусов, днем до 15-20, на Закарпатье 21-24. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В центральных областях ночью и днем сильные ливни, грозы, местами град, шквалы, 15-22 м/с. Температура ночью 11-15 градусов, днем 19-24. Ветер юго-западный, северо-западный, 7-12 м/с. Погода на курортах Крыма 14 августа: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-12 м/с. Температура ночью 20-21 градус, днем 27-28. Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Севастополя, Евпатории, Ялты и Одессы 26 градусов, в районе Феодосии 25. Погода в Карпатском регионе 14 августа: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве ливни, грозы, местами град, шквалы 15-22 м/с. Температура ночью 11-12 градусов, днем 18-22. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.