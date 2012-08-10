В Кременчуге 5-летний мальчик утонул в реке
17:37, 10 августа 2012Страна
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Был с родителями
В Кременчуге (Полтавской обл.) в речке Сухой Кагамлык утонул 5-летний мальчик.
Об этом сообщила пресс-служба городского управления милиции.
По их данным, трагедия произошла 9 августа вечером. Обстоятельства происшествия выясняются, однако известно, что мальчик был на речке вместе со своими родителями и игрался на берегу.
После исчезновения ребенка на место были вызваны водолазы, однако тело ребенка всплыло до момента их прибытия.
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