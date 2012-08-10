Сколько времени проводят украинцы в Интернете

Согласно исследованию компании Mail.Ru Group, жители Украины проводят в Интернете около 27 часов в месяц. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Mail.Ru со ссылкой на данные TNS.

Согласно сообщению, если в 2008 году украинский пользователь Интернета в среднем проводил в сети около 8 часов в месяц (по данным TNS), то в 2012 году этот показатель увеличился более чем в 3 раза и составил около 27 часов.

Для сравнения с другими медиа, житель Украины в среднем тратит около 12 часов в месяц на печатные СМИ и около 22 часов на радио, причем эти показатели снижаются на протяжение последних лет. Таким образом, время в Интернете уже обогнало показатель времени на печатные СМИ и радио. Телевидение по-прежнему остается лидером по количеству времени: в среднем жители Украины смотрят телевизор около 71 часа в месяц.

При этом ежемесячная аудитория сервисов Mail.Ru Group в Украине - около 9,5 млн посетителей (по данным Gemius за июнь 2012 года). Специалисты Mail.Ru Group изучили, как эти пользователи предпочитают распределять свое время онлайн, и составили интернет-карту Украины. Представители данной аудитории в среднем тратят около 4 часов в месяц на портале Mail.Ru, при этом наиболее активные пользователи проживают в Крыму (для них среднее время почти на 2 часа выше, чем в целом по Украине). Около двух часов в месяц уходит у пользователей на проверку и отправку электронной почты с сервиса Mail.Ru. Еще чуть меньше часа занимает чтение Новостей Mail.Ru.

Однако больше всего времени жители Украины уделяют социальным сетям. Так, например, в среднем пользователи социальной сети Одноклассники проводят в ней около 11 часов в месяц. Наиболее высокие показатели наблюдаются в Черновицкой области (более 15,5 часов в месяц) и Луганской области (более 14 часов в месяц). Для сравнения, по данным comScore за май 2012 года, в трех лидирующих странах по продолжительности пребывания в социальных сетях показатели следующие. Российские пользователи тратят в среднем в социальных сетях около 11,3 часов в месяц, жители Аргентины – 10,8 часов, а жители Турции – 9,4 часов.

Справка УНИАН. Mail.Ru Group – ведущий игрок русскоязычного сегмента сети, Mail.Ru Group входит в ТОП-5 крупнейших в мире интернет-компаний. Годовая выручка компании в 2011 году составила 515,4 млн долл. Компании принадлежат две из трех крупнейших русскоязычных социальных сетей «Одноклассники», «Мой Мир» и др.

