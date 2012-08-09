Перекрыт международный канал поставок метадона в Украину

17:41, 09 августа 2012
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Перевозила 56-летняя женщина

Сотрудники Службы безопасности Украины в Житомирской области перекрыли канал контрабандных поставок синтетического наркотического средства – метадона.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 7 августа с.г. сотрудники СБУ совместно с пограничниками во время прохождения таможенного досмотра поезда сообщением «Санкт-Петербург–Кишинев» выявили и изъяли у 56-летней женщины спрятанные среди личных вещей три полиэтиленовых пакета с веществом белого цвета, которые она пыталась контрабандным путем переместить в Украину.

По результатам проведенной экспертизы изъятое вещество является особо опасным синтетическим наркотиком – метадоном общим весом 1,120 кг

Установлено, что злоумышленница является оптовым поставщиком метадона, систематически выезжала в Беларусь за контрабандным товаром и распространяла ввезенное через разветвленную сеть мелкооптовых покупателей на территории Житомирской, Киевской, Закарпатской и других областей Украины.

В тот же день следственным отделом Управления СБУ в Житомирской области в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанная находится под стражей.

Следствие продолжается.

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