Сколько воды необходимо выпивать за день

Когда температура на улице очень высокая, что может быть приятнее, чем утолить жажду несколькими глотками живительной влаги?

Где "прячется" вода?

- Чтобы летом организм чувствовал себя комфортно, необходимо постоянно восполнять недостаток жидкости. Минимум для поддержания нормального водного баланса составляет 1,5 литра при средней температуре воздуха 21 градус, 1,9 литра - при температуре 26 градусов и 3 литра - при температуре 32 градуса, - объясняет заведующая лабораторией артериальной гипертензии РНПЦ "Кардиология" кандидат медицинских наук Татьяна Нечесова. - Вместе с тем существует заблуждение, что люди с повышенным артериальным давлением должны ограничивать прием жидкости. Это не так! Если нет отеков и вы не страдаете сердечной недостаточностью, пить в жару нужно больше.

Но придется учитывать и тот факт, что в указанные литры входят также вода, соки, супы, "скрытая" жидкость, содержащаяся в фруктах и овощах. К тому же вода поступает в наш организм не только извне, но еще и образуется при переваривании пищи. Например, 100 г жиров дают при окислении 107 г воды, 100 г углеводов или белков - соответственно 35 и 41 г, пишет Народная газета.

Летом человек больше потеет, теряет жидкость, а значит, количество крови, циркулирующей в сосудах, уменьшается, особенно у пожилых людей. Из-за сокращения объема она загустевает, создаются дополнительные условия для тромбообразования. А это - наиболее частая причина осложнений во время жары - инсульта и инфаркта.

Осторожно!

Если все-таки решились употребить в жару алкоголь, то соблюдайте простые правила: ни в коем случае не в солнцепек, к тому же в очень умеренном количестве. При этом за бокалом вина или коктейля должен обязательно последовать стакан воды. А холодное пиво, которое так любят потягивать в жаркие дни многие мужчины, провоцирует усиленную работу выделительной системы и дополнительные потери жидкости с мочой. Этот напиток лишь создает иллюзию утоления жажды, а не насыщает организм тем количеством воды, которое ему так необходимо.

Имейте в виду:

- основную часть воды мы теряем, конечно, через почки в виде мочи - около 1,5 л в сутки;

- с потом уходит еще 300-600 мл;

- почти 400 мл выдыхается через легкие;

- 200 мл теряется через кишечник.

А сколько же жидкости необходимо выпивать за день конкретному человеку?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует рассчитывать потребность в воде исходя из массы тела. Так, взрослому здоровому человеку, по заключению ВОЗ, в сутки требуется 30 мл жидкости на каждый килограмм веса. Для людей с заниженной массой тела существует другая формула - 100 мл на кг для первых 10 кг веса, 50 мл для следующих 10 кг и 15 мл на кг - для остального веса.

Какие сигналы подает организм?

Впрочем, нужно учесть, что в жару могут запросто выручить не только чистая и прохладная питьевая вода, но и травяные и зеленый чай, компоты без сахара. Известно, что южане в жару пьют только горячий зеленый чай. Чудотворное жаждоутоляющее действие напитка основано на танинах. Они усиливают деятельность слюнных желез, повышают слюноотделение. Это способствует уменьшению чувства жажды.

Летом, потея, человек теряет к тому же и много солей, поэтому ухудшается его самочувствие. Вот почему специалисты рекомендуют пить солоноватую минералку.

А как разобраться, нуждается ваш организм в подпитке или нет? Он, оказывается, умеет подавать сигналы, требуя обратить внимание на свое состояние. Возникло ощущение сухости слизистых оболочек? Настигла внезапная усталость? Ощущаете прилив крови к лицу? Стали раздражительными? Понизилось внимание? Все это признаки возникновения защитной реакции организма на недостаток воды. Вам подан сигнал о том, что нарушено равновесие. Значит, самое время пополнить потери.

В жару, особенно при избыточном выделении жидкости через кожу, снижается необходимое содержание калия и магния в крови, а это ведет к нарушению ритма сердца. Обычно такое происходит с людьми, которые склонны к нарушению водно-электролитного баланса. У пожилых людей уровень калия, который очень важен для поддержания ритма сердца, тоже нередко снижен, и врачи довольно часто дополнительно назначают содержащие его препараты. Даже у молодых людей, у которых в обычную погоду содержание калия и магния нормальное, в жару оно может резко уменьшаться, что тоже чревато серьезными последствиями.

Жажда порождает болезни?

Диетологи выяснили, что недостаточное поступление воды в организм может вызвать головную боль, утомление, рассеянность, нарушение памяти, снижение интеллектуальной активности.

Впрочем, специалисты подчеркивают, что не каждый напиток способен хорошо утолить жажду. Например, в жару лучше вообще забыть о холодных напитках, поскольку жажду они не утоляют, а лишь усиливают.

Ученые выяснили, что вода утоляет не только жажду, но и предупреждает тяжелые болезни. Например, у тех, кто пьет 1,5-2 л воды в день, на 45 процентов ниже риск рака пищеварительного тракта и на 50 процентов - рака мочевого пузыря. Кроме того, было доказано, что уменьшается и риск возникновения онкологических заболеваний молочной железы.

И еще один интересный факт. По некоторым данным, за 60 лет жизни человек выпивает 50 кубометров воды - это объем одной железнодорожной цистерны.