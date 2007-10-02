Украинка продавала 4-летнего сына как донора
11:02, 02 октября 2007Страна
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Просила $ 45 тысяч
Вчера сотрудники Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали 36-летнюю гражданку Украины, которая пыталась продать своего четырехлетнего сына как донора для изъятия у него почки.
Как сообщили УНИАН в ДОС МВД Украины, женщина была задержана во время получения от заказчика 45 тыс. дол. США.
В сообщении отмечается, что это первое в Украине раскрытие такого рода преступления.
Что же касается задержанной, отмечают стражи порядка, то она некоторое время назад пыталась продать своего ребенка для изъятия у нее органов за 50 тыс. дол., однако желающих не нашлось.
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту торговли человеческими органами.
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