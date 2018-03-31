Как правильно употреблять настойку женьшеня

Адаптогены - тренируют человеческий организм

Адаптогены – это естественные средства, которые стимулируют защитные силы организма человека, приспосабливают его к изменениям погоды, колебаний атмосферного давления, повышают стойкость к стрессам, физическую и умственную работоспособность. Они мягко и благотворно действуют на центральную нервную систему, активизируют обменные процессы, улучшают деятельность эндокринной и иммунной систем. Особенно они нужны в случае переутомления, после перенесенных операций и болезней, депрессивных состояний, метеозависимости.

Обычно эффект от приема адаптогенов наступает достаточно быстро – за несколько дней, достигая своего максимума через 15-30-дней.

Адаптогены принимают 1-2 раза в день, в первой половине дня. Если человек слишком возбужден, то на ночь можно принимать успокоительные препараты (валериану, пустырник, мяту и тому подобное).

Адаптогенные средства можно приготовить в домашних условиях из растений-адаптогенов, а можно приобрести в аптеке. Считают, что промышленные настойки и экстракты являются эффективнее, поскольку изготовленные по специальным технологиям.

Хотя и существуют общие рекомендации относительно употребления адаптогенов, дозу нужно подбирать с учетом особенностей организма. Поэтому следует начинать с минимальной дозы. Если вы почувствовали прилив энергии, повышение работоспособности, интеллектуальной деятельности, это значит, что дозу подобрано удачно, если особенных изменений не было, дозу нужно увеличить на несколько капель. Если же после приема адаптогена появилась возбудимость, раздраженность, а ночью - бессонница, дозу уменьшают.

Людям с повышенной нервной возбудимостью, гипертонией, нарушением сердечной деятельности, острыми инфекционными заболеваниями применять адаптогены противопоказано. Врачи запрещают употреблять адаптогены и беременным, и детям до 14-16 лет.

Людям преклонного возраста адаптогены могут значительно повысить качество жизни. Однако, ввиду того, что многие из них нажили себе букет заболеваний, по поводу применения этих препаратов нужно посоветоваться с врачом. А теперь характеристика некоторых самых распространенных растений адаптогенов.

Женьшень – повышает все жизненные функции

Это растение еще имеет названия "корень жизни", "трава бессмертия" и тому подобное. Они лучше всего характеризуют это растение. Дело в том, что корень женьшеня, который используют в медицине, содержит очень много нужных человеку витаминов и микроэлементов, биологически активных веществ. Но самые главные его лечебные свойства предопределены таким веществом, как гликозид, являющийся "регулировщиком" многих органов и систем организма. Весь этот перечисленный набор и делает женьшень универсальным средством. В частности, его широко применяют как тонизирующее средство в случае упадка сил в результате умственного или физического переутомления, повышенных нагрузок, пониженного артериального давления, для реабилитации после изнурительных болезней. Женьшень улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, органов чувствительности, в частности, заостряет зрение и слух, нормализует снабжение мозга, наполнение тканей кислородом, ускоряет заживление ран, благоприятно действует на органы пищеварения и печень, положительно влияет на деятельность репродуктивных органов, в частности в случае понижения половой функции.

Самая распространенная форма приготовления препарата женьшеня - спиртная настойка, которая продается в аптеках. Обычно ее принимают по 15 -25 капель дважды на день в первой половине дня за полчаса до еды. Курс лечения - 30-40 дней. При необходимости его можно повторить через несколько недель.

Элеутерококк – против инфекций и „плохого” холестерина

Его уникальные стимулирующие свойства также связаны с содержанием глюкозида. Поэтому он имеет практически такие же свойства, как и женьшень. Результаты последних исследований засвидетельствовали, что элеутерококк, кроме нормализации давления, повышения жизненного тонуса, возобновления сил, имеет свойство уменьшать содержание "плохого" холестерина в крови, который вызывает развитие атеросклероза сосудов, действует как естественный антибиотик, поэтому является прекрасным профилактическим средством в случае эпидемий инфекционных заболеваний, а также демонстрирует антиоксидантное действий, замедляя процессы старения.

Как и женьшень, препарат элеутерококка можно приобрести в аптечной сети в виде спиртной настойки. Принимают по 20-30 капель за полчаса к еде на протяжении месяца.

Родиола розовая – действует мягко и немедленно

Хотя ее называют "тибетским женьшенем", медики утверждают, что в некоторых случаях она является более действенной даже чем женьшень. Дело в том, что главными действующими веществами родиолы розовой есть родозин и родиолозид, влияющие на мускульную ткань, в частности, сердечную мышцу. Кроме того, эти вещества стимулируют энергетическую активацию клеток. Даже одноразовое применение родиолы дает быструю и ощутимую позитивную реакцию организму. Поэтому врачи назначают ее в случае истощения нервной системы и физических сил, импотенции, вегето-сосудистой дистонии и многих других плохих состояний, а также если человеку нужно повысить выносливость и сопротивляемость организма к экстремальным факторам: в случае изменения климатического пояса, длительной и напряженной работы, тяжелых условий труда и тому подобное.

Родиола розовая продается в виде спиртного настоя в аптеках. Принимают по 5-10 капель 2-3 раза в день за полчаса до еды.

Ольга Пащенко