Завтра в Украине похолодает до +10°С

В Киеве и области ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура ночью 11-13 градусов, днем 24-25. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

10 августа в западных, северных областях Украины, а также на Виннитчине и в Приазовье местами кратковременные дожди, на остальной территории страны без осадков.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, наиболее прохладно в западных областях: ночью 10-13 градусов, днем 19-24, в Карпатах 16-18, в северных областях похолодает ночью до 12-13, днем до 21-25, в центре ночью 12-16, днем 24-28, юге и востоке наиболее теплая погода: ночью 14-24, днем 26-31 градус.

В северных областях ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди. Температура снизится ночью до 11-13 градусов, днем до 21-25. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью в Запорожской области местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью 16-24 градуса, днем 27-31. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем в Донецкой и Луганской областях местами кратковременные дожди. Температура ночью 14-20, днем 26-29 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с. В западных областях ночью и днем местами кратковременный дождь. Температура ночью снизится до 10-13 градусов, днем до 19-24, в Карпатах до 16-18. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью и днем без осадков, лишь на Винничине местами кратковременный дождь. Температура снизится ночью до 12-16 градусов, днем до 24-28. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Погода на курортах Крыма 10 августа: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер северный, 5-12 м/с. Температура ночью 18-21 градус, днем 30-31. Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Севастополя 27 градусов, в районе Евпатории, Феодосии, Одессы и Ялты 26 градусов. Погода на курортах в Карпатском регионе 10 августа: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве кратковременный дождь. Температура ночью 11-13 градусов, днем 20-23. Ветер юго-западный, северо-западный, северо-восточный, 5-10 м/с.