Употребление попкорна может вызвать рак легких

Доктор Сесиль Рос обратилась с открытым письмом к властям с предупреждением о риске развития рака легкого при ежедневном употреблении попкорна.

Доктор Рос и ее коллеги из Национального медицинского и исследовательского центра в Денвере полагают, что имеют первый случай развития рака легкого от паров попкорна при приготовлении его в домашних условиях.

"Мы не можем быть полностью уверены, что причиной болезни есть пары масла, используемого при приготовлении жареной кукурузы, но у нас нет другого объяснения этому случаю", - заявила доктор Рос.

Компании по производству попкорна сразу откликнулись на это заявление, указав, что компоненты масла одобрены национальными институтами и абсолютно безопасны. Хотя некоторые компании объявили о намерении исключить из состава масла диацетил, с которым и связывают причину развития рака.

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