Погода на завтра

Завтра в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 18-23°, на побережье морей до 26°, днем 29-34°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без осадков, только днем в Карпатском регионе местами небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 11-16°, в Карпатах и на Прикарпатье местами 8-10°, днем 22-27°.

Ветер в Украине северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области в четверг - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды составила в Черном и Азовском морях 26-27°, в Днепре возле Киева 26°.