Инвалидам обеспечат права за 14 млрд до 2020 года

Кабинет министров утвердил государственную целевую программу «Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов» на период до 2020 года, на реализацию которой планируется направить около 14 млрд грн.

Соответствующее постановление правительства №706 от 1 августа 2012 года размещено на официальном сайте Кабмина.

Целью программы является обеспечение прав и удовлетворение потребностей инвалидов наравне с другими гражданами, улучшение условий их жизнедеятельности согласно Конвенции о правах человека.

Выполнение программы должно обеспечить: создание для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам общественного назначения, транспорта; совершенствование порядка проведения медико-социальной экспертизы инвалидов; предупреждение дискриминации по признакам инвалидности, в частности путем усиления ответственности за такое нарушение, и т. д.

Предполагается, что благодаря выполнению программы будут оборудованы

объекты общественного назначения, транспорта с учетом потребностей инвалидов в 2015 году - до 15%, к 2018 году - до 35%, до 2020 года - до 50%; обеспечено на маршрутах общего пользования наличие транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов, в 2015 году - до 15% таких транспортных средств, к 2018 году - до 35%, до 2020 года - до 50%; обеспечена доступность восприятия лицами с поражением органов слуха продукции телерадиоорганизаций в 2015 году - до 15%, к 2018 году - до 35%, до 2020 года - до 50%; обеспечена к 2015 году доступность для восприятия лицами с поражением органов зрения и слуха информации, содержащейся на официальных сайтах госорганов, - 100% таких веб-сайтов; увеличена численность детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, к 2015 году - до 107 тыс. человек, к 2018 году - до 122 тыс., к 2020 году - до 138 тыс. человек (ежегодно на 5 тыс. человек); обеспечен рост численности инвалидов, осуществляющих трудовую деятельность, до 2015 года - до 706,2 тыс. человек, до 2018 года - до 750,3 тыс., в 2020 году - до 794,6 тыс. человек (ежегодно на 14-15 тыс. человек).

Финансирование программы планируется осуществлять за счет средств госбюджета.

Объем финансирования будет уточняться ежегодно во время составления проекта госбюджета на соответствующий год с учетом его возможностей.