Более 4 тыс детей-сирот усыновлены через портал «Сиротству - нет!»

Более 4 тысяч детей-сирот усыновлены благодаря Всеукраинскому порталу национального усыновления «Сиротству - нет!» (www.sirotstvy.net).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», за 2 года 8 месяцев портал «стал мостиком для 4000 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в полноценную семью, к маме и папе».

В фонде Р.Ахметова подчеркнули, что портал www.sirotstvy.net ориентирован на украинские семьи, которые хотят усыновить сироту.

Руководитель программ и проектов фонда «Развитие Украины» Дарья Касьянова отметила, что фонд старается помочь и посодействовать каждому ребенку, попавшему в непростые жизненные обстоятельства, чтобы он «почувствовал семейный уют и тепло родительских рук».

«4006 детей уже в семьях, с мамой и папой. 4000 усыновленных детей – это 50 расформированных детских домов. Мы гордимся этим достижением и по-прежнему считаем, что каждый ребенок имеет право воспитываться в семье. Так задумана природа, и жизнь это подтверждает,» - сказала Д.Касьянова.

В фонде Р.Ахметова также благодарят за помощь и сотрудничество ФК «Шахтер», службы по делам детей, телеканалы «Интер», ЗАО «СК» «Авлита», СТБ, ТРК «Украина», ТОНИС, ТРК «Киев» и 1-й Муниципальный канал (Донецк), интернет-портал www.uaua.info, информационное агентство УНИАН, сайт КИД.

Партнером печатной версии проекта, подчеркнули в фонде Р.Ахметова, является газета «Сегодня», которая размещает на своих страницах информацию о детях, а также полезную информацию и контакты для потенциальных усыновителей.

Справка УНИАН. Интернет-портал «Сиротству - нет!» создан с целью продвижения национального усыновления и призван максимально сократить расстояние между ребенком и потенциальными родителями. На портале размещена информация о детях-сиротах, подлежащих усыновлению в Украине, которая постоянно обновляется и расширяется.

В личном разделе каждого ребенка можно просмотреть его фотографии и видео, узнать, есть ли у него братья и сестры, получить информацию о его возрасте и регионе, в котором он находится.

Также у пользователей портала есть возможность получить онлайн консультацию психолога, юриста, соцработника, обсудить интересующие их вопросы в форуме, воспользоваться библиотекой книг, документов и нормативных актов по вопросам усыновления.

Портал разработан фондом Р.Ахметова совместно с Государственным департаментом по вопросам усыновления и защиты прав ребенка и всеукраинской общественной организацией «Магнолия».