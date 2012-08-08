Богатырёвой поручено обеспечить лекарствами больных гипертонией

Премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьеру - министру здравоохранения Раисе Богатырёвой взять под личный контроль ход реализации очередного этапа проекта по обеспечению больных гипертонией доступными лекарствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Поручаю вице-премьер-министру Раисе Васильевне Богатырёвой взять под личный контроль ход реализации очередного этапа важнейшего социального проекта. И, в первую очередь, уже сейчас проверить наличие соответствующих лекарственных средств на складах и в аптеках, их достаточность на весь период реализации проекта. Никаких перебоев или дефицита соответствующих лекарств не может быть априори», - подчеркнул Н.Азаров.

Он отметил, что второй этап этой программы стартует с 1 сентября.

Также глава правительства обратил внимание на необходимость обеспечения медицинских заведений новыми автомобилями «скорой помощи».

Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2012 года Кабинет министров принял постановление № 340 «О реализации пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью». Этим постановлением в Украине введено государственное регулирование цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью.

Предусмотрено, что с 1 августа розничная цена на лекарственные средства для больных гипертонией не должна превышать 37,5% от предельной оптово-розничной цены.

Следующий этап пилотного проекта предусматривает частичную компенсацию стоимости лекарств больным гипертонической болезнью. Его планируется начать осенью.