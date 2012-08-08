Азаров обеспокоен большим количеством аварий на дорогах Украины

Премьер-министр Николай Азаров обеспокоен большим количеством аварий на автодорогах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета Министров.

«Сразу несколько крупных аварий на наших дорогах за последнее время, бессмысленных аварий, которых можно и нужно было избежать, к сожалению, подтвердили, что проблему безопасности дорожного движения нужно решать на уровне правительства», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в Украине ежегодно продается уже больше 200 тысяч новых автомобилей.

«У нас свыше 170 тысяч километров автодорог. Украина является мощным автотранспортным коридором с востока на запад и с Юга на Север. Поэтому безопасность на дорогах должна стать отдельным направлением государственной политики. Мы не можем мириться с тем состоянием, которое существует сейчас на наших дорогах. В первом полугодии текущего года количество дорожно-транспортных происшествий, которые привели до смерти людей, составило 12,5 тысячи», - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что по показателям смертности (12 человек на 100 тысяч населения) Украина занимает второе место в Европе после России. В Украине за год в сравнительных цифрах происходит в 5 раз больше ДТП, чем, например, в Германии, сказал премьер. При этом, по словам Н.Азарова, экономические потери Украины от ДТП, по оценкам Всемирного банка, составляют 5 млрд долларов.

«Львиная их доля связана именно с травматизмом, инвалидностью в результате аварий. Погибают, теряют здоровье и калечатся те, кто мог бы счастливо жить и активно работать. Еще страшнее, когда погибают дети. Это вообще неприемлемые, непоправимые потери для страны. Это горе в семьях. Поэтому на сегодняшнем заседании правительства мы рассмотрим анализ причин столь тревожного состояния на дорогах, сделаем выводы и примем необходимые решения», - отметил Н.Азаров.

«Почему же в нашей стране автодороги такие опасные? Конечно, все начинается с того, кто садится за руль. Насколько человек подготовлен быть умелым и дисциплинированным участником дорожного движения. Насколько принципиально оценивают его подготовку во время экзаменов. Чтобы не было так, как в народе говорят: Машину купил, права купил, а умение ездить не купил», - резюмировал премьер.