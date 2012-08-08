Жара превращает лекарства в яд

В жару лекарственные препараты теряют целебные свойства, предостерегают фармацевты. Иногда при высокой температуре воздуха лекарства просто не помогают, а иногда могут и навредить здоровью. Стандартная прописка большинства лекарств - полочка в шкафу.

Однако только температура превысит +25, большинство медикаментов требует убежища понадежнее, пишет ТСН. Место для лекарств советуют искать в холодильнике. Однако это вовсе не означает, что туда следует загрузить сразу всю свою домашнюю аптечку. В группе риска, преимущественно, - капли, мази и ампулы. Как именно хранить каждый конкретный лекарственный препарат, пишут в инструкции по использованию. Но у аптекарей есть и универсальные советы. В местах продажи лекарств следят за режимом.

Идеальная температура в аптеке +20 градусов. Критическая уже +25. Директор департамента Госслужбы Украины по лекарственным средствам Александр Крапивный рассказал: "Если вы зашли в аптечное учреждение и там температура больше +25, мы рекомендуем ничего там не покупать, потому что там фактически не выполняются условия хранения лекарств".

