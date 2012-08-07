Снизились ли цены на лекарства от гипертонии?

С 1 августа этого года розничная цена на лекарственные средства для больных гипертонией не должен превышать 37,5% предельной оптово-розничной цены.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, этом отметила первый заместитель председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам Инна Демченко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Она напомнила, что 25 апреля 2012 года Кабинет Министров принял постановление №340 «О реализации пилотного проекта по внедрению государственной регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью». Данным постановлением в Украине введено государственное регулирование цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью.

«В соответствии с этим проектом, именно государство будет регулировать цену производителя. То есть цена на лекарства будет устанавливаться по единым правилам - она должна составлять не выше предельной оптово-отпускной цены плюс 10% - наценка дистрибьютора и 25% - наценка аптечной сети. То есть суммарная наценка будет составлять 37,5%», - отметила И.Демченко.

На пресс-конференции отмечалось, что отныне государство регулирует цены на 7 молекул: эналаприл, лизиноприл, бисопролол, метопролол, небиволол, амлодипин и нифедипин. На сегодняшний день ассортимент антигипертензиальных лекарственных средств составляет в аптеках от 100 до 180 наименований. В общей сложности в Пилотный проект по торговым названиям включено 243 препарата.

По словам И.Демченко, следующим этапом внедрения пилотного проекта по введению государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью «мы видим внедрение реимбурсации лекарственных средств, то есть частичного возмещения их стоимости».

«Частичную компенсацию стоимости лекарств больным гипертонической болезнью планируется начать осенью, после принятия правительством соответствующего решения по финансовой составляющей этого процесса», - сказала И.Демченко.

В свою очередь главный кардиолог Минздрава Юрий Сиренко отметил, что доступность цены на лекарства станет залогом системного лечения больных гипертонией, «а главное – повысит приверженность большинства к лечению и профилактике этой болезни».

По его мнению, пациент будет заинтересован посетить врача. «Это даст ему возможность не только получить рецепт на препарат, но и узнать правильную индивидуальную схему лечения. Ведь сегодня артериальная гипертензия и ее осложнения - одна из самых частых причин инвалидности и смерти», - отметил Ю.Сиренко.

На пресс-конференции также сообщили, что Гослекслужба Украины разработала рекомендации для фармацевтов по вопросам отпуска лекарственного средства в аптеке. Провизор должен предложить сначала более доступное лекарственное средство, при условии предоставления пациентом рецепта, в котором отмечена международное не патентованное название лекарственного средства.

Минздрав Украины направил в регионы методические рекомендации для врачей относительно механизма выписывания рецептов для приобретения пациентами лекарств против гипертонии. На сегодняшний день создана рабочая группа, которая будет помогать медикам Украины отрабатывать этот механизм.