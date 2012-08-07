У трети украинцев - артериальная гипертензия

32% взрослого населения в Украине имеют артериальную гипертензию.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил главный кардиолог Минздрава Юрий Сиренко.

По его словам, ежегодно в Украине артериальную гипертензию выявляют у 1 млн человек. (УНИАН: Артериальная гипертензия, гипертония - синдром повышения артериального давления).

«В нашей стране зарегистрировано более 12 млн человек, больных артериальной гипертензией, что составляет 32% взрослого населения. Анализ общей смертности населения нашей страны свидетельствует, что 66,3% случаев смертей происходят из-за болезней системы кровообращения. Последствия гипертонической болезни забирают больше человеческих жизней, чем рак, СПИД и туберкулез вместе взятые», - отметил главный кардиолог.

Он подчеркнул, что высокое артериальное давление значительно повышает риск заболеть ишемической болезнью сердца, мозговым инсультом, а также сердечной и почечной недостаточностью, приводит к поражению сосудов, глаз.

«У людей с высоким давлением в 3-4 раза чаще развивается ишемическая болезнь сердца и в 7 раз - нарушения мозгового кровообращения», - отметил Ю.Сиренко.

Комментируя реализацию в Украине пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на лекарственные средства для больных гипертонией, главный кардиолог отметил, что снижение цен на лекарства на 15% снизит смертность от осложнений гипертонической болезни (в частности, инсультов) на 45-50%.