Речь о выписке Тимошенко на сегодня не идет – главврач

Речь о выписке экс-премьер-министра Юлии Тимошенко из ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где она проходит курс лечения, на сегодняшний день не идет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил главный врач медзаведения Михаил Афанасьев, комментируя заявление защитника Ю.Тимошенко народного депутата Сергея Власенко о запланированной на выходные выписке Ю.Тимошенко из больницы.

В то же время он отметил, что решение о выписке Ю.Тимошенко из больницы будет приниматься, принимая во внимание состояние ее здоровья.

«По тем рекомендациям, которые дали нам немецкие медики, мы проводим планомерное лечение. На сегодняшний день речь о выписке не шла. Но больница - это не санаторий. По мере того, какое состояние, тогда и выписывается пациент. На сегодняшний день мы проводим планомерное лечение. Пациентка его получает, выполняет наши рекомендации, делает необходимые процедуры. Лечебный процесс идет полностью», - сказал М.Афанасьев.