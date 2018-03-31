”Хреновое” лечение

В корнях хрена содержатся витамин здоровья С - 250 мг % (в лимоне лишь 90 мг %), В, В2, РР, углеводы, пищевые волокна. Относительно минеральных солей можно сказать, что в хрене собраны самые нужные человеку - калий, натрий, фосфор, кальций, магний, медь, марганец, железо. Поставляя в организм витамин С, он укрепляет жизненные силы человека. У хрене есть белковое вещество лизоцим, оно разрушает клеточные оболочки инфекций (кишечной палочки, возбудителей туберкулеза, гриппа, ангины), а еще хрен очень боятся разного рода глисты.

Потому водным раствором хрена полощут рот и горло при ангине, фарингите, стоматите, зубной боли, пародонтите, воспалении десен. Водный настой готовят так: 10 г хрена залить 100 мл воды, настоять 2-3 часа, процедить. Процедуру делать 2-3 раза в день. Этим же настоем можно умывать утром и вечером лицо, если нужно свести пигментные пятна и веснушки.

Активизирует защитные силы организма (а также полезна при женских болезнях) такая смесь: 100 г корня хорошо помыть щеткой под проточной водой, перекрутить мясорубке, сюда выдавить сок одного лимона. Держать смесь в холодильнике, под темной бумагой. Употреблять по 1 ч. л. до еды, детям - по 0,5 ч. л. Если такая смесь кажется очень острой, можно хрен смешивать с яблоками, свеклой, морковью.

Благодаря горчичному маслу хрен стимулирует секрецию желез желудочно-кишечного тракта, улучшая деятельность печенки, поджелудочной железы, органов пищеварения. Поэтому водный настой (1 ст. л. хрена залить 400 мл кипятка, через 1 час процедить) употребляют по 1/4 стакана до еды 4 раза в день при гастрите с пониженной кислотностью, дискинезии желчных путей по гипокинетическому типу, атонии кишечника. Настоем хрена лечат вирусный гепатит, который сопровождается желтухой: 500 г тертого хрена залить 1 л кипятка, настоять сутки в плотно закрытом сосуде, процедить. Употреблять по 1/4 стаканы 3-4 раза в день до еды 7 дней.

Такой же настой полезен больным плевритом, воспалением легких, гипертонической болезнью, лямблиозом и глистами.

Настой хрена - мочегонное средство, потому его полезно употреблять при отеках (исключением являются отеки почечного происхождения). При желчнокаменной болезни, хроническом холецистите, остром гепатите (когда кислотность понижена) следует сок хрена разводить с медом и употреблять по 1 ст. л. за 20-30 до еды. Полезный хрен и для больных сахарным диабетом, тогда употребляют его тертым вместе с кислым молоком (1:10) по одной столовой ложке трижды в день до еды.

Свежий сок хрена поможет при гнойном отите (закапывать в ухо по 1-2 капли), облысении (1-2 раза в день следует смазывать голову до порозовелости кожи).

Кашку из хрена используют как горчичник при радикулите, мускульной боли. Компресс не следует держать долго, чтобы не было ожога.

Жгучий вкус хрена предопределяет то, что его употребляют с другими пищевыми продуктами - мясом, рыбой, яйцами, овощными салатами, добавляют ко творогу, сметане, майонезу. Готовить блюда из хрена несложно.

Салаты

· с картошкой. 400 г картофеля и 150 г вареной свеклы натереть покрупнее, добавить 25 г мелко натертого хрена, посыпать черным молотым перцем, перемешать, выдержать 2 часа в холодильнике. Полить заправкой: 2 ст. л. подсолнечного масла, 1 ч. л. яблочного уксуса растереть с желтком. Украсить вареным яйцом.

· со свеклой. Натереть 150 г вареной свеклы, добавить 30 г мелко натертого хрена. Заправка - 3 ст. л. подсолнечного масла, 1 ст. л. лимонного сока или яблочного уксуса, соль, сахар.

· с морковкой. 4 морковки, 2 яблока, 1 соленый огурец нарезать ломтиками, посолить, прибавить 1 ложку тертого хрону, полить майонезом (4 ст. л.), посыпать зеленью петрушки.

· с тыквой. Натереть на «буряковой» терке 200 г тыквы, 200 г очищенных яблок, прибавить 20 г хрена, 1 ст. л. лимонного сока или уксуса, 1 ч. л. сахару перемешать.

· с фасолью. 1 стакан вареной белой фасоли, 100 г нарезанной кубиками вареной колбасы, 2 вареных яйца, луковица, 1 ч. л. тертого хрена. Для заправки: 2 ст. л. подсолнечного масла, 1 ст. л. уксуса, соль, черный перец.

· с рыбой. 200 г вареной рыбы нарезать кусочками, 2 картофелины, огурец - мелкими кубиками. Заправка: 100 г майонезу перемешать с 1 ст. л. хрена.

· с сыром. 100 г натертого сыра, 0,5 стаканы сметаны, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. хрена, зелень петрушки.

Сливочное масло с хреном. 100 г размягченного сливочного масла хорошо растереть (взбить) с 1 ст. ложкой тертого хрена (можно брать и больше).

N.B. Следует учесть, что хрен не употребляют при повышенной кислотности, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколитах, некоторых заболеваний печенки и почек.

Ольга Пащенко