Медики предлагают ввести в Украине сиесту

Санстанция и гидробиологи советуют ввести в Украине сиесту. Обеденный отдых может стать спасением от негативного воздействия солнца, рассказывает ТСН.

А от воды - в частности, в Киеве - специалисты советуют держаться подальше. От аномальной жары водоросли быстрее растут и быстрее умирают, а мертвая ряска для человека страшнее микробов из кондиционеров.

"Максимум неделю живет одно растение водоросли. Оно начинает отмирать, и начинает выделять все возможные вещества таблицы Менделеева. Разлагающиеся белки, начинаются выделяться фенолы, ксенон, бензолы и их производные, которые очень токсичны", - пояснил профессор Института гидробиологии Владимир Щербак . Цифры санстанции подтверждают: в столичных водоемах купаться опасно.

"Мы привели более 500 исследований, и в основном вода не соответствует санитарно-химическим и микробиологическим показателям", - сообщил заместитель главного государственного санитарного врача Киева Юлий Жигалов. Но запретить пляжный отдых в такой градус эксперты не решаются. Просто не рекомендуют заходить в реку.

