Школьникам Крыма вместо занятий устроили День здоровья

Для учащихся большинства школ столицы Крыма - Симферополя, где на выборах в парламент страны располагались избирательные участки, сегодня вместо занятий организовали День здоровья.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник управления образования Симферопольского городского совета Ирина ШИХОРЕВА.

По ее данным, избирательные участки были открыты в 46-ти из 52-х школ Симферополя. Сегодня, 1 октября, учились только школьники 4 школ города, где избирательных участков не было, а также ученики 8 школ, где избирательные участки располагались автономно от школы. В остальных симферопольских школах занятий не было, для учеников был проведен День здоровья.

По словам И.ШИХОРЕВОЙ, «чтобы дети не болтались по городу» (ведь у большинства из них родители весь день на работе), для них были организованы учебные экскурсии, походы в театры, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Как отметила И.ШИХОРЕВА, решение о проведении Дня здоровья было принято Минобразования, поскольку учитывался опыт прошлых лет – когда в некоторых школах на следующий день после выборов продолжали активно работать члены избирательных комиссий, поэтому срывался учебный процесс. «Чтобы такого срыва не было в этом году, и был проведен День здоровья», - отметила начальник управления образования Симферопольского горсовета.