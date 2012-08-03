На Кубань доставлена гуманитарная помощь из Украины

В пострадавший от наводнения российский город Крымск доставлена гуманитарная помощь из Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, во исполнение Указа Президента Украины от 20 июля № 454 «О предоставлении гуманитарной помощи Российской Федерации» Министерство чрезвычайных ситуаций Украины обеспечило доставку продовольственных товаров в Россию для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате наводнения в Краснодарском крае.

3 августа в город Крымск доставлены мясные консервы, сахар, вода в бутылях. Для перевозки товаров Министерство привлекло 18 грузовых и 2 легковых автомобиля.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 июля в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края в результате наводнения было затоплено 7,2 тысячи жилых домов. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.

По информации МЧС РФ, погибли более 170 чел. По данным Следственного комитета – 162. Тысячи людей пострадали.