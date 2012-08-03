Завтра в Украине пройдут дожди

В субботу, 4 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность в Украине.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в северных областях, а днем - и в западных областях и в Крыму пройдут отдельные грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, на юге до 26°, в западных областях 13-18°; днем 29-34°, в южных, восточных областях и в Днепропетровской области местами 35-37°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°.

В Киеве и области пройдут отдельные грозовые дожди, днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура по Киевской области ночью 17-22°, днем 30-34°. В г. Киеве температура ночью 20-22°, днем 31-33°.

3 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре в районе Киева 26°.