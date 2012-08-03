Изменена процедура выдачи лицензии на розничную торговлю лекарствами

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы лекарственных средств (Гослекслужба), постановление правительства №699 от 1 августа 2012 года отменяет необходимость оформления паспорта аптечного учреждения субъектом хозяйственной деятельности для получения лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами, как этого требовало постановление правительства №906 от 4 октября 2010 года.

В то же время, теперь заявитель по установленной форме должен подавать в Гослекслужбу сведения о материально-технической базе и квалификации персонала, причем документ будет составляться самим заявителем.

В свою очередь Гослекслужба в течение десяти рабочих дней должна организовать проверку указанных сведений и принять соответствующее решение.