Сегодня в Украине дожди с грозами

Сегодня, 3 августа, на территории Украины сохранится жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в Крыму ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков, лишь в Одесской области, а днем и в северных и западных областях отдельные кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, в западных областях 13-18°; днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами 35-37°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°.

В Киеве и Киевской области без осадков, лишь днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-34°; в Киеве ночью 20-22°, днем 30-32°.

Сегодня, 2 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре возле Киева - 25°.