Специальная комиссия проверит качество школьных автобусов

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник подписал приказ «Об образовании комиссии по проведению выборочной проверки готовых к поставкам в 2012 году за средства государственного бюджета школьных автобусов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобразования, отметив, что это сделано с целью обеспечения требований к качеству школьных автобусов.

В частности, приказом предусмотрено проведение выборочной проверки на соответствие готовых к поставкам школьных автобусов требованиям законодательства.

В Комиссию вошли представители Министерства образования и науки, молодежи и спорта, Министерства здравоохранения, Министерства инфраструктуры, Министерства внутренних дел, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей, Государственной службы по вопросам регуляторной политики, Института инновационных технологий и содержания образования, руководители учебных заведений.