Минздрав предлагает снизить цены на лекарства от ВИЧ/СПИДа

Министерство здравоохранения Украины имеет ряд предложений к фармацевтическим компаниям относительно уменьшения цен на лекарства для больных ВИЧ/СПИД.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В сообщении говорится, что в связи с активизацией обсуждения темы тендерных закупок по программе «ВИЧ/СПИД» Министерство здравоохранения считает необходимым подчеркнуть, что в мире существует разный уровень цен на лекарства антиретровирусной терапии: для общественных организаций и специализированных международных фондов он один, для государственного рынка – другой.

Именно на последний вынуждено ориентироваться Министерство здравоохранения, которое на конкурсной основе за бюджетные средства закупает препараты антиретровирусной терапии. Формирование цен, по которым фармацевтические компании, принимающие участие в открытых торгах, предлагают свои препараты, находится вне влияния министерства. Тендерный комитет, определяя победителя конкурса, выбирает между его участниками того, кто предложил более низкую цену.

Как сообщает Минздрав, что касается ценообразования на лекарства, которые закупают общественные организации за средства Глобального фонда и других донорских международных учреждений, то оно обусловлено несколько иными факторами. И прежде всего – специальной ценовой политикой материнских компаний-поставщиков относительно международных фондов. «При этом цены, по которым производители предлагают некоммерческим организациям лекарства, являются, так сказать, благотворительными, декларативными, и они одинаковы для общественных организаций, которые представляют интересы ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом, во всех странах. Еще такие цены называют нулевыми. В них не заложены расходы на регистрацию препарата в конкретной стране и ее постоянную поддержку, стоимость расфасовки в национальную упаковку, прохождение контроля качества препаратов в отдельных странах и другие расходы на обеспечение логистики, норма рентабельности производства и т.д.», - отмечают в Минздраве.

В министерстве заверяют, что в ценовом предложении для международных благотворительных и национальных общественных организаций, которым фармкомпании продают лекарства, эти составляющие затрат не учитываются. Но переводятся на цену других продаж. И, в первую очередь – на цену, по которой лекарства предлагаются фармкомпаниями во время проведения государственных закупок. Для Украины, по оценкам специалистов, указанные выше расходы составляют 30-40% от стоимости препарата.

При этом в Минздраве отметили, что готовы к конструктивному диалогу со всеми, кого беспокоит судьба ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом, и предлагают провести переговоры с представителями ведущих фармацевтических компаний, поставляющих препараты для антиретровирусной терапии.

“Министерство намерено предложить производителям и их представителям в Украине нивелировать разницу между ценой, по которой препараты закуплены в результате тендерных торгов, и их стоимостью для общественных организаций, путем дополнительных поставок лекарств государству. В профильном ведомстве понимают, что даже по ожидаемым результатам переговоров общая стоимость закупленных государством лекарств не будет равна цене, по которой производители продают свои препараты благотворительным организациям. Ведь эта цена, иногда даже меньше себестоимости производства, является проявлением социальной политики фармкомпаний”, – заявляют в Минздраве.

В Минздраве уверены в успешности инициированных им переговоров, потому что будут предлагать производителям новые механизмы организации закупок медицинских препаратов путем внедрения механизма рамочных соглашений, порядок выполнения которых недавно был определен постановлением Кабинета министров Украины. Он позволит заключать соглашения на поставку лекарственных средств на три-четыре года, что обеспечит стабильность и прогнозированность поставок, будет способствовать повышению качества препаратов и снижению цен.

“Кроме того, снижению цен на препараты антиретровирусной терапии может способствовать внедрение механизма параллельного импорта лекарств, что позволит использование на территории Украины лекарственных средств в универсальной (международной) упаковке. Еще один шаг – принудительное лицензирование препаратов компаниями, которые злоупотребляют правами эксклюзивности и своего монопольного положения на украинском рынке. Это позволит отечественным производителям наладить собственное производство антиретровирусных препаратов”, – считают в министерстве.

Как сообщал УНИАН, вчера общественные организации обратились в Министерство здравоохранения Украины с требованиями пересмотреть результаты тендеров на закупку препаратов для лечения больных ВИЧ/СПИД.

В открытом обращении к вице-премьер-министру - министру здравоохранения Раисе Богатырёвой руководители общественных организаций утверждали, что Минздрав приобрел лекарства для больных ВИЧ/СПИД по завышенным ценам.