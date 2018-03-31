Съедая горсточку орехов ежедневно, вы будете иметь прекрасный цвет лица

Знаете ли вы, что блестящие волосы можно получить с помощью диет, а не только благодаря правильно подобранному шампуню? Многие и не догадываются, что ломкие волосы или красные глаза могут быть следствием нерационального питания.

СЛАБЫЕ ВОЛОСЫ. В организме не хватает: белка, фоллиевой кислоты, витаминов B6 и B12, витамина C, воды. Эти нутриенты обеспечат прилив крови, который доставит к коже головы и волосяных луковиц спасительный кислород. Недостаток этих нутриентов предопределяет уменьшение количества эритроцитов, которые переносят кислород, и клетки кожи и волосяные фолликулы "задыхаются". Витамин C способствует росту волос; его недостаток приводит к тому, что волосы утончаются, спутываются и секутся.

Употребляйте ежедневно шпинат, салат (это хорошие источники железа и фоллиевой кислоты), фрукты, которые содержат витамин C. Ежедневно выпивайте, по меньшей мере, восемь стаканов воды, а при регулярных физических упражнениях можно и больше.

ЛОМКИЕ НОГТИ. Не хватает белка, витаминов Е, К и С, железа, селена, цинка. Для нормального роста ногтей нужная нормальная циркуляция крови и достаточный прилив питательных веществ, которые поставляются кровью к ногтевой пластине. Их дефицит сказывается на слабых ногтях, которые плохо растут.

Употребляйте цельнозерновой хлеб. Съедайте за день пять свежих фруктов и овощей, а также продукты, богатые железом.

ВЯЛАЯ КОЖА ЛИЦА - признак недостатка белка, фоллиевой кислоты и других витаминов группы В, меди, железа, воды. Состояние кожи зависит от микроциркуляции крови: от бесперебойного снабжения кислородом и нутриентами и своевременного обезвреживания отходов жизнедеятельности клеток. На состоянии кожи отражается нерегулярное и недостаточное снабжение одного или нескольких из вышеупомянутых нутриентов, обезвоживания и накопления шлаков в ней.

Не забывайте об ежедневном употреблении цельнозернового хлеба и злаковых, фруктов и овощей, продуктов, богатых железом, а особенно грецких орехов и достаточного количества воды.

КОЖА ТЕЛА ВЯЛАЯ, ОТ НАИМЕНЬШИХ УДАРОВ ПОЯВЛЯЮТСЯ КРОВОПОДТЕКИ - НЕ ХВАТАЕТ АНТИОКСИДАНТОВ: ВИТАМИНОВ С И Е, БЕТА-КАРОТИНА, СЕЛЕНА.

Эти нутриенты замедляют старение с помощью блокировки свободных радикалов. Витамин C также необходим для синтеза коллагена - своеобразного клея, который прикрепляет клетки одну к одной. Низкое содержание коллагена в коже приводит к частому образованию кровоподтеков, потери эластичности кожи, медленного заживления ранок и недостаточного образования кожной "смазки".

Следует ввести в рацион апельсиновый сок, дважды в день есть продукты, богатые витамином С. Мощным источником бета-каротина есть шпинат (стоит добавлять его в яичницу) и морковь.

Ольга Пащенко