Украинские дети-инвалиды поедут на протезирование в США

Сегодня девять украинских детей-инвалидов отбыли на протезирование в США. Поездка организована Международным благотворительным фондом «Украина 3000» при поддержке американского конгрессмена Линкольна ДИАЗ-БАЛЛАРТА и Кубинской общины США.

Как сообщили УНИАН в фонде «Украина 3000», в Орландо на протезирование, которое будет проводить компания «Хангер Ортопедик Групп», организована поездка двух групп детей.

В первую группу вошли девять детей-инвалидов из Днепропетровской, Черновицкой, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ривненской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой областей, которые нуждаются в протезировании верхних конечностей. Среди них – Наталия НИКОЛЕНКО, которая в марте этого года стала лауреатом премии «Гордость страны» в номинации «Сила духа». Детей сопровождают пятеро взрослых, среди которых, – врачи, воспитатели, родители.

Выступая на церемонии проводов детей в аэропорту “Борисполь”, председатель Наблюдательного совета фонда Екатерина ЮЩЕНКО рассказала, что подготовка к поездке длилась на протяжении двух лет, после того, как в фонд «Украина 3000» обратилась Кубинская община США с предложением о помощи украинским детям.

Дети пробудут в США до 15 октября. За этот срок специалисты «Хангер Ортопедик Групп» и фирмы-партнера, которая имеет представительство в Украине, изготовят им современные протезы. Третьего октября в Орландо состоится проведение необходимых замеров для изготовления протезов, после чего дети отправятся в Майами, где будут жить в семьях Кубинской общины штата Флорида. 10 октября они вернутся к Орландо, где состоится протезирование и необходимые физиотерапевтические мероприятия. Протезирование проводится бесплатно за счет «Хангер Ортопедик Групп» и фирмы-партнера.

Е.ЮЩЕНКО сообщила, что вскоре в США отправится вторая группа детей, которые нуждаются в протезировании нижних конечностей.

Фонд «Украина 3000» также планирует наладить партнерство между Днепропетровской областной детской клинической больницей, которая является участником программы «от больницы к больнице», и университетской клиникой Майами.