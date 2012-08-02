Сегодня, 2 августа, в 12:00 состоится пресс-конференция председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Владимира Горжеева на тему: «Африканская чума свиней. Есть ли угроза для Украины?», в рамках которой он прокомментирует информацию о выявлении африканской чумы свиней в Запорожье.

Пресс-конференция состоится по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 10-Б, 3-й этаж, оф. 8. Аккредитация по тел.: (044)278-80-80, (097) 841-30-05.

